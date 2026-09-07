Vuelca automóvil tras reventar neumático

Ramos Arizpe, Coahuila.- Una mujer de 35 años resultó lesionada luego de que el automóvil en el que viajaba como copiloto volcara tras sufrir el estallido de uno de sus neumáticos, sobre la carretera Monclova-Saltillo.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 69, cuando el vehículo Honda se desplazaba en dirección de Castaños hacia Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los neumáticos de la unidad reventó repentinamente, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del automóvil. La unidad salió de su trayectoria y posteriormente dio varias volteretas hasta terminar con las llantas hacia arriba.

Tras el reporte del accidente, elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para brindar atención a los ocupantes.

Los paramédicos auxiliaron a la mujer, quien presentó un traumatismo craneoencefálico leve y una herida en la región occipital, por lo que fue estabilizada en el lugar.

Debido a las lesiones, la mujer fue trasladada en código amarillo a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo, donde quedó bajo atención médica.

Detalles del accidente

Autoridades tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas de la volcadura.