CBP revisa dispositivos electrónicos al ingresar a Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.— Las personas que se disponen a viajar a Estados Unidos deben considerar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuenta con facultades legales para inspeccionar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos al momento del ingreso al país vecino.

Aunque la mayoría de los viajeros cruza los puertos de entrada mediante la presentación de sus documentos oficiales y un breve cuestionamiento, las autoridades migratorias tienen la atribución de realizar revisiones minuciosas cuando detectan conductas sospechosas o consideran necesario verificar la información declarada.

Las revisiones de CBP son parte de los protocolos de seguridad en la frontera estadounidense.

De acuerdo con los protocolos de la agencia fronteriza, existen dos modalidades de revisión. La primera consiste en una inspección básica en la que los agentes examinan de forma manual la información almacenada en el teléfono, como fotografías, videos, mensajes, documentos y aplicaciones. La segunda se lleva a cabo en un área de inspección secundaria, donde se pueden emplear herramientas especializadas para copiar o analizar el contenido del equipo.

Durante este procedimiento, los dispositivos deben permanecer en todo momento en modo avión. Esta disposición garantiza que los oficiales solo tengan acceso a los archivos guardados de manera local en la memoria física del equipo, sin poder ingresar a contenidos resguardados en la nube o en servidores remotos.

Los viajeros deben estar preparados para la inspección de sus dispositivos electrónicos al ingresar a EE. UU.

Las consecuencias de negarse a proporcionar contraseñas o desbloquear el aparato varían según el estatus migratorio del viajero. Para los extranjeros con visado de turista, la negativa puede derivar en la cancelación del ingreso a territorio estadounidense y en la posible revocación de la autorización de viaje para futuras visitas, mientras que las autoridades recuerdan que estas revisiones, aunque poco frecuentes, son parte de las medidas vigentes de seguridad fronteriza.

Negarse a proporcionar contraseñas puede resultar en la cancelación del ingreso al país.