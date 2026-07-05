Familias de Monclova disfrutan del Charco San Pedro para escapar del calor

Las altas temperaturas registradas el pasado fin de semana llevaron a decenas de familias de Monclova a trasladarse al Charco San Pedro, donde aprovecharon las pozas naturales para refrescarse y convivir en un ambiente familiar. Desde las primeras horas del día, visitantes comenzaron a llegar con hieleras, alimentos y sombrillas, para pasar varias horas en el paraje natural. Niños, jóvenes y adultos ingresaron al agua para mitigar las altas temperaturas, mientras otros permanecieron bajo la sombra de los árboles disfrutando de un día de campo y de actividades recreativas al aire libre.

El Charco San Pedro, un destino popular

La afluencia aumentó conforme avanzó la jornada, con la llegada de familias provenientes de distintos sectores de la ciudad y municipios cercanos, quienes encontraron en el Charco San Pedro una opción cercana para escapar del intenso calor. Durante todo el día de ayer predominó un ambiente familiar, con grupos de personas que aprovecharon el descanso dominical para convivir y disfrutar de un espacio natural sin alejarse de la ciudad.

Alternativa para el verano en Coahuila

El Charco San Pedro se mantiene como uno de los principales destinos recreativos de la región Centro de Coahuila durante el verano, al ofrecer una alternativa para enfrentar las altas temperaturas que se intensificarán en las próximas semanas.