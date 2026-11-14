Coahuila
Facilitan trámites de cambio de identidad en Ciudad Acuña
Una brigada estatal permitió que 11 personas actualizaran su identidad en documentos oficiales.
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CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un total de 11 personas realizaron el trámite de cambio de identidad en documentos oficiales durante una brigada organizada por el Gobierno del Estado en Ciudad Acuña.
Asesoría para el Cambio de Identidad
Durante la jornada, se brindó asesoría y apoyo a quienes buscaban actualizar su identidad ante el Registro Civil, mediante la modificación de sus documentos oficiales.
Inclusión y Acceso a Servicios
Aunque se trata de un procedimiento complejo, la brigada facilitó el acceso al trámite y contribuyó a las acciones de inclusión en el municipio.
Estas actividades forman parte de los servicios que el Gobierno estatal acerca a la población mediante sus jornadas de atención.
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