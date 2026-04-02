Turismo a la baja en Ciudad Acuña durante Semana Santa

Ciudad Acuña, Coahuila.- La actividad turística en la ciudad registra una baja durante la actual temporada vacacional de Semana Santa, reflejada principalmente en la disminución de la ocupación hotelera.

A diferencia de otros destinos del país, Acuña no logra consolidarse como un punto atractivo para el turismo familiar proveniente de otras regiones, por lo que el flujo de visitantes es limitado y, en su mayoría, corresponde a personas que solo pernoctan antes de continuar su trayecto.

¿Qué declaró Gustavo Cárdenas sobre la situación?

A esta situación se suma la salida de habitantes locales durante los fines de semana, lo que reduce aún más la dinámica turística interna y afecta directamente al sector hotelero.

"La verdad es que vivimos un momento complicado, sobre todo porque no suelen ser vacaciones fuertes y a su vez necesitamos eventos para atraer a personas", señaló Gustavo Cárdenas, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

Impacto en la comunidad turística de Acuña

El panorama ha sido calificado como una temporada baja para el turismo en la región, aunque se mantiene la expectativa de que la situación mejore una vez concluido el periodo vacacional.