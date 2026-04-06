Inscripciones abiertas para clases de natación en Ciudad Deportiva a partir del 14 de abril

El Departamento de Deportes lanzó una invitación a la ciudadanía para integrarse a las clases de natación que iniciarán el próximo 14 de abril en la alberca de la Ciudad Deportiva, donde actualmente el proceso de inscripción se encuentra en su etapa final.

¿Cuándo inician las clases de natación?

El director de Deportes, Daniel Morales, informó que los espacios disponibles son ya limitados, por lo que exhortó a padres de familia y adultos interesados a registrarse a la brevedad. Detalló que las clases están dirigidas a niños a partir de los 5 años de edad, quienes serán evaluados y clasificados en niveles de novatos, intermedios o avanzados, con el objetivo de desarrollar correctamente sus habilidades en el agua.

Horarios y costos de las clases

Los horarios son; 4:00, 5:00 y 6:00 de la tarde, sin embargo, a las 7:00 de la tarde es exclusivamente para adultos, además también se da la opción de nado libre a las 8:00 de la noche, siempre y cuando se reúna el mínimo de asistentes requerido. Morales destacó que, además de fomentar la actividad física, aprender a nadar representa una herramienta de seguridad personal. "No solamente es mantenerse activo; en algún momento podemos estar en una alberca y, si se presenta alguna situación, saber nadar o flotar puede marcar la diferencia", señaló.

En cuanto a los costos, explicó que la inscripción tiene una cuota única de 300 pesos para niños, mientras que las mensualidades varían entre 500 y 700 pesos, dependiendo de la frecuencia de asistencia, ya sea dos o cuatro veces por semana. Las actividades se mantendrán hasta el mes de septiembre, brindando a los participantes la oportunidad de desarrollar habilidades en un entorno seguro.

Requisitos para la inscripción

Las inscripciones están abiertas desde el pasado 17 de marzo, y para mayor información, los interesados pueden acudir la próxima semana en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Entre los requisitos se solicita presentar dos fotografías, carta de buena salud y copia de la identificación oficial (INE) del padre o madre de familia.

El Departamento de Deportes lanzó una invitación a la ciudadanía para integrarse a las clases de natación que iniciarán el próximo 14 de abril en la alberca de la Ciudad Deportiva, donde actualmente el proceso de inscripción se encuentra en su etapa final.

El director de Deportes, Daniel Morales, informó que los espacios disponibles son ya limitados, por lo que exhortó a padres de familia y adultos interesados a registrarse a la brevedad.

Detalló que las clases están dirigidas a niños a partir de los 5 años de edad, quienes serán evaluados y clasificados en niveles de novatos, intermedios o avanzados, con el objetivo de desarrollar correctamente sus habilidades en el agua.

Los horarios son; 4:00, 5:00 y 6:00 de la tarde, sin embargo, a las 7:00 de la tarde es exclusivamente para adultos, además también se da la opción de nado libre a las 8:00 de la noche, siempre y cuando se reúna el mínimo de asistentes requerido.

Morales destacó que, además de fomentar la actividad física, aprender a nadar representa una herramienta de seguridad personal.

"No solamente es mantenerse activo; en algún momento podemos estar en una alberca y, si se presenta alguna situación, saber nadar o flotar puede marcar la diferencia", señaló.

En cuanto a los costos, explicó que la inscripción tiene una cuota única de 300 pesos para niños, mientras que las mensualidades varían entre 500 y 700 pesos, dependiendo de la frecuencia de asistencia, ya sea dos o cuatro veces por semana.

Las actividades se mantendrán hasta el mes de septiembre, brindando a los participantes la oportunidad de desarrollar habilidades en un entorno seguro.

Las inscripciones están abiertas desde el pasado 17 de marzo, y para mayor información, los interesados pueden acudir la próxima semana en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Entre los requisitos se solicita presentar dos fotografías, carta de buena salud y copia de la identificación oficial (INE) del padre o madre de familia.