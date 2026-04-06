Monclova: búsqueda de terreno para nueva clínica del ISSSTE

Buscan predio de 4.5 hectáreas para nueva clínica del ISSSTE en Monclova; el síndico del Ayuntamiento, Leonardo Rodríguez, informó que han sostenido comunicación constante con autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en respuesta a una demanda reiterada de los derechohabientes.

Señaló que actualmente han enfocado la búsqueda hacia el norte de la ciudad, donde existe una posible reserva territorial que podría ser viable para el proyecto. Sin embargo, puntualizó que es necesario revisar a detalle el origen, la documentación y el estatus legal de los terrenos identificados, a fin de determinar si cumplen con los requisitos.

Acciones del Ayuntamiento para localizar terreno adecuado

Recordó que durante 2024 se tenía considerado un predio en esa misma zona, pero no fue posible concretarlo debido a una controversia legal entre particulares, lo que impidió su utilización. Indicó que también se analizan opciones de terrenos municipales, así como reservas territoriales que pudieran pertenecer al gobierno estatal o federal.

“El primer paso es encontrar el predio adecuado, que tenga certeza jurídica para poder avanzar con la construcción de la clínica”, explicó. El funcionario subrayó que la edificación de una nueva unidad médica es una necesidad para la población derechohabiente, aunque precisó que la información sobre la operación de la clínica actual corresponde únicamente a la propia institución.

Detalles sobre la búsqueda de predios para la clínica

Finalmente, aseguró que durante este año continuarán insistiendo en la localización del terreno, con el objetivo de no perder el proyecto y lograr que se concrete la nueva clínica del ISSSTE en Monclova.