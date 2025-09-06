"Un viernes muy mexicano": Impulsan consumo local en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.- Con la finalidad de fortalecer la economía regional, la Cámara de Comercio de Acuña (CANACO) presentó el programa "Un viernes muy mexicano", una iniciativa que busca incentivar el consumo en los negocios locales todos los viernes.

José Santos, presidente de la CANACO, explicó que esta estrategia se implementará de manera semanal con el objetivo de que la población destine al menos un día para realizar sus compras en comercios de la localidad.

"La intención es reforzar el comercio local, tan solo un día a la semana, para seguir impulsando a los comerciantes", señaló Santos.

El programa forma parte de una campaña nacional promovida por la Concanaco, y se espera que sea replicado en diversas regiones del país.

"Lo que buscamos es trabajar en este tema, para que podamos lograr que muchos comerciantes revivan ante la situación que se vive", añadió el dirigente.

Esta iniciativa pretende generar una cadena de apoyo entre consumidores y negocios, en un contexto donde muchos pequeños comercios continúan enfrentando dificultades económicas.