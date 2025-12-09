Iglesia de Acuña impulsa actividades deportivas y espirituales por inicio de diciembre

Ciudad Acuña, Coah.– Con el inicio de diciembre, la Iglesia Católica en Ciudad Acuña activó un programa de actividades orientado a integrar a la comunidad a través de eventos deportivos, jornadas de oración y convivencias familiares.

El párroco de la Iglesia de Guadalupe, Jesús Alberto Guevara Chapa, destacó que estas fechas representan una oportunidad para fortalecer la unión familiar y el vínculo con la parroquia, por lo que invitó a la ciudadanía a sumarse a las dinámicas que se llevarán a cabo durante varias semanas.

Actividades de la Iglesia de Guadalupe

Entre las actividades previstas se incluyen carreras atléticas y espacios de reflexión espiritual, como parte de los compromisos tradicionales de la iglesia en esta temporada. "Son fechas para estar en familia y, más que nada, para involucrarse en actividades que puedan generar algo grande y crear lazos con la familia y con la iglesia", expresó el párroco al extender la invitación.