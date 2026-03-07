Universidades de Ciudad Acuña abren sus puertas a futuros universitarios

Ciudad Acuña.– Universidades de la localidad han comenzado a realizar eventos dirigidos a estudiantes de nivel medio superior con el objetivo de dar a conocer su oferta educativa y motivarlos a continuar con su formación académica.

Open house en Ciudad Acuña

A través de los llamados open house, las instituciones abren sus puertas para presentar las diferentes carreras que ofrecen, buscando despertar el interés de los jóvenes que próximamente concluirán sus estudios de preparatoria.

Durante estos eventos, los estudiantes reciben recorridos por las instalaciones universitarias y reciben información detallada sobre los programas académicos disponibles, así como sobre las oportunidades que pueden encontrar al continuar con su preparación profesional.

Oportunidades para los jóvenes

Las carreras que se presentan tienen como finalidad seguir formando a los jóvenes para que cuenten con mayores herramientas y puedan aspirar a un mejor futuro.