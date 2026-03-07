Equipo femenil de Nava conquista primer lugar y avanza a la etapa regional

Nava, Coah. — El equipo de futbol femenil logró el primer lugar en la etapa intermunicipal de la región Cinco Manantiales, resultado que les otorga el pase a la siguiente fase de la competencia a nivel regional.

Celebración del triunfo

El triunfo fue celebrado por compañeras, maestros asesores y seguidores del conjunto, quienes reconocieron el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo que mostraron las jugadoras durante el torneo.

Preparativos para la etapa regional

Con este resultado, el representativo femenil se prepara para enfrentar nuevos retos en la etapa regional, donde buscará mantener el buen nivel mostrado y continuar avanzando en la competencia.