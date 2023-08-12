Urge cultura del reciclaje

Ciudad Acuña, Coah.- La entrada de al menos 210 toneladas diarias de basura, provocó la creación de una sexta celda en el relleno sanitario, de 170 metros de largo y 55 de ancho, sin embargo, expertos urgen la implementación de medidas de reciclaje para la reducción de desechos.

El coordinador de la red de educadores ambientales, Javier Reyes Salas, destacó que se deben implementar estrategias de índole ecológico y poner en práctica las tres “R”, para que en conjunto con la ciudadanía se reduzcan los desechos, se reciclen y reutilicen ciertos materiales.

“Cada vez se ve más acumulación de artículos como el PET, que en ocasiones pueden tener otros fines o bien que de igual manera sea un ingreso, pero hasta que no cambie la mentalidad de la ciudadanía, seguiremos acelerando la vida del relleno sanitario” añadió.