Donan cien mesabancos escolares en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. – Gracias al apoyo de la Fundación Arquitecto Saúl Vara Rivera y a la colaboración de ciudadanos comprometidos, alrededor de cien mesabancos escolares fueron donados para fortalecer la educación y la cultura en la comunidad.

Los muebles fueron entregados a la Casa de la Cultura Guadalupe Berrueto de Mendoza y al Museo Ernesto Julio Teissier, así como a distintas instituciones educativas que en su momento los necesiten, facilitando espacios más cómodos para el aprendizaje de niñas y niños.

Acciones como esta reflejan el compromiso de la sociedad por apoyar a quienes más lo requieren, promoviendo la educación y la cultura como pilares del desarrollo local.

Desde la comunidad, se agradece a todos los que hicieron posible esta significativa donación.