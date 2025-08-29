Contactanos

Coahuila

Donan cien mesabancos escolares en Zaragoza

Fundación Saúl Vara Rivera y ciudadanos colaboran por un mejor entorno educativo.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 29 agosto, 2025 - 09:47 a.m.
Donan cien mesabancos escolares en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. – Gracias al apoyo de la Fundación Arquitecto Saúl Vara Rivera y a la colaboración de ciudadanos comprometidos, alrededor de cien mesabancos escolares fueron donados para fortalecer la educación y la cultura en la comunidad.

Los muebles fueron entregados a la Casa de la Cultura Guadalupe Berrueto de Mendoza y al Museo Ernesto Julio Teissier, así como a distintas instituciones educativas que en su momento los necesiten, facilitando espacios más cómodos para el aprendizaje de niñas y niños.

Acciones como esta reflejan el compromiso de la sociedad por apoyar a quienes más lo requieren, promoviendo la educación y la cultura como pilares del desarrollo local.

Desde la comunidad, se agradece a todos los que hicieron posible esta significativa donación.

  • Donan cien mesabancos escolares en Zaragoza

  • Donan cien mesabancos escolares en Zaragoza

  • Donan cien mesabancos escolares en Zaragoza

  • Donan cien mesabancos escolares en Zaragoza
  • Donan cien mesabancos escolares en Zaragoza
  • Donan cien mesabancos escolares en Zaragoza
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados