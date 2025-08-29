Contactanos

Coahuila

Este viernes repartirán comida, ropa y artículos esenciales en la Plaza Principal.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 29 agosto, 2025 - 10:18 a.m.
Llega Banco de Alimentos a Morelos con apoyo integral para las familias

MORELOS, COAH. – Este viernes 29 de agosto a las 10:00 a.m., la Plaza Principal de Morelos será sede de una jornada de apoyo comunitario encabezada por el Banco de Alimentos, con el objetivo de beneficiar a las familias de la localidad.

Además de la entrega de alimentos, se distribuirán artículos como ropa y otros recursos de primera necesidad, buscando ofrecer un respaldo integral a los sectores más vulnerables de la comunidad y mejorar su calidad de vida.

La jornada está dirigida a quienes más lo necesitan, con el fin de apoyarles en la cobertura de necesidades básicas. Se invita a todos los vecinos a acudir y aprovechar esta oportunidad, que promueve la solidaridad y el apoyo mutuo como pilares del bienestar colectivo.

