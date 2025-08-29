Ciudadanos de Allende denuncian pésimo servicio de agua

ALLENDE, COAH. – Vecinos del municipio de Allende manifestaron su hartazgo por la deficiente calidad del servicio de agua potable brindado por SIMAS, el cual llega de forma irregular y en condiciones insatisfactorias a sus viviendas.

La inconformidad se agrava ante la percepción de que los recursos municipales se están destinando a obras consideradas innecesarias por la comunidad, como la remodelación de la plaza principal, mientras que problemas esenciales como el suministro de agua siguen sin resolverse.

A más de ocho meses del inicio de la actual administración, esta problemática continúa sin solución, a pesar de que el alcalde Ricardo Treviño Guevara había señalado el tema del agua como una de sus promesas de campaña más importantes. Esta falta de resultados ha generado un creciente malestar entre los ciudadanos.