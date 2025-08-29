Grupo Fox despide a 60 obreros tras paro laboral; crece la tensión en Castaños

Castaños, Coahuila.– La crisis laboral en la Región Centro se agudiza. Este viernes, la empresa Grupo Fox despidió a 60 trabajadores, presuntamente como represalia por haber participado en el paro realizado días atrás en exigencia del pago de su ahorro.

Los obreros señalaron que la medida es injusta y que se trata de un acto de intimidación para frenar cualquier reclamo colectivo. "Nos están despidiendo solo por exigir lo que nos corresponde, nuestro propio dinero. Esto es una injusticia", expresaron algunos de los afectados.

El conflicto estalló luego de que la empresa incumpliera con la entrega del ahorro correspondiente al mes de agosto, informando a los trabajadores que recibirían el recurso hasta diciembre. La molestia llevó a la suspensión de actividades el martes pasado y a un acuerdo temporal en el que se les prometió cubrir una parte del adeudo este viernes.

Sin embargo, en lugar de cumplir con el compromiso, la compañía optó por dar de baja a decenas de empleados, lo que ha incrementado el malestar y la incertidumbre entre las familias que dependen de este ingreso.

La situación es aún más delicada porque los trabajadores de Grupo Fox carecen de sindicato que los respalde, por lo que enfrentan solos el conflicto frente a la empresa.