Coahuila

Jornadas de vacunación en Ciudad Acuña buscan inmunizar a la población

Se planea llevar la vacunación a escuelas y empresas para facilitar el acceso a la población.

Por Angel Garcia - 06 enero, 2026 - 04:52 p.m.
Jornadas de vacunación en Ciudad Acuña buscan inmunizar a la población
      Ciudad Acuña, Coah.– El sector salud cerró el año con jornadas de vacunación en distintos sectores de la ciudad y se mantiene a la espera de la reactivación total de actividades para continuar con la inmunización de la población.

      El sector salud de Ciudad Acuña cierra el año con jornadas de vacunación

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Humberto Cantú, señaló que el objetivo principal es seguir cubriendo a la mayor cantidad de personas posible, al considerar la vacunación como una de las principales medidas de prevención en materia de salud.

      Importancia de la aceptación de la vacunación

      Indicó que actualmente se cuenta con vacunas suficientes, aunque destacó que es fundamental que la población acepte su aplicación, ya que aún se detectan personas que no cuentan con el esquema completo.

      Estrategia para facilitar el acceso a las vacunas

      Como parte de la estrategia, se tiene previsto acudir a escuelas, cadenas comerciales y algunas empresas de la localidad, con el fin de facilitar el acceso a las vacunas y aumentar la cobertura.

      "Para nosotros la salud es primero y por lo mismo queremos a nuestras familias inmunizadas, porque aún nos topamos con personas sin vacunas y eso es peligroso", añadió.

