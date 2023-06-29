Van a estatales; Conalep va por títulos

Ciudad Acuña, Coah.- Los atletas de Conalep estarán viajando a las competencias estatales en el mes de julio, tras obtener su pase en la región.

El director del Conalep de Acuña, Alfredo Cisneros Villarreal, destacó que es un gran logro obtener este pase y el esfuerzo diario que muestran los jóvenes de la escuela.

Estarán viajando alrededor de 90 personas, entre los alumnos y los entrenadores para las competencias estatales los días 6 y 7 de Julio del presente año.

“Tenemos mucha fe en los jóvenes, sabemos que van a obtener un muy buen lugar en estas competencias y por lo mismo los estamos apoyando” comentó Cisneros Villarreal.