Carlos Villarreal presenta Feria de Monclova 2025

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la presentación oficial de la Feria de Monclova 2025, que se llevará a cabo del 2 al 19 de octubre, en la explanada del Estadio Kikapoo Lucky Eagle.

El edil destacó que se trata de una feria diferente, que contará con espectáculos de calidad y que, además de brindar entretenimiento a las familias, será un importante impulso para la economía local.

En la rueda de prensa estuvo presente el empresario y concesionario de la Feria, Javier Flores; la secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina Amezcua y la diputada local Guadalupe Oyervides.

La cartelera estelar de eventos para esta gran feria, incluye la presentación de:

· La Parranda Tour – 3 de octubre

· Edén Muñoz – 10 de octubre

· Juntos – 11 de octubre

· Rieleros del Norte – 12 de octubre

· Grupo Energía – 16 de octubre

· Grupo Firme – 17 de octubre

En el Teatro del Pueblo, los eventos serán totalmente gratuitos y contarán con la participación de Mister Chivo, Sonido Mazter, Tropa Estrella, Grupo Toppaz, Talento Local, Grupo Flash, Hermanos Barrón, Reyes del Camino, Apache, Costumbre y Arnulfo Jr.

Además de los espectáculos musicales, los terrenos de la feria contarán con un amplia variedad de juegos mecánicos para disfrute de las y los visitantes.

El alcalde Carlos Villarreal invitó a las familias monclovenses a disfrutar de esta fiesta: "Queremos que nuestra feria se viva con alegría, en un ambiente familiar y seguro, donde la gente pueda divertirse, disfrutar de espectáculos de gran nivel y al mismo tiempo fortalecer la economía de nuestra ciudad".

En su mensaje, la secretaria de Turismo, felicitó al alcalde por organizar una feria de calidad para Monclova, "gracias al modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, es posible realizar este tipo de eventos a donde las familias pueden asistir de manera segura".

La Feria de Monclova 2025 promete ser uno de los eventos más importantes de la región, reuniendo tradición, música y convivencia familiar.