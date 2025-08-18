Retiran motocicletas a menores que circulan sin documentos en regla

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que continúan los operativos de seguridad vial dirigidos a motociclistas, en los que recientemente se retiraron alrededor de 15 unidades a conductores que no cumplían con la normatividad ni acreditaron la propiedad de los vehículos.

El edil destacó que gran parte de las motocicletas aseguradas estaban en manos de menores de edad que circulaban sin documentos en regla ni medidas de seguridad, lo que representa un riesgo tanto para ellos como para terceros.

"Estamos dando un seguimiento puntual al tema de los motociclistas; no se trata de sancionar, sino de prevenir accidentes y conductas delictivas. La tecnología nos ayudará a tener más ojos en la ciudad y atender cualquier eventualidad de manera inmediata", señaló Villarreal Pérez.

El alcalde Carlos Villarreal explicó que existe un rezago en la reglamentación sobre el destino de las unidades que permanecen bajo resguardo en instalaciones municipales de Servicios Primarios o de la Policía, pues con el paso de las administraciones se han acumulado sin que exista un procedimiento definido para darles salida.

Prevención y conciencia

El presidente municipal subrayó que, además de las sanciones, se busca fomentar la conciencia vial en motociclistas y automovilistas. Recordó que en algunos casos los percances han tenido consecuencias fatales, lo que hace necesario reforzar las pláticas de responsabilidad y la coordinación con clubes de motociclistas que sí cumplen con las medidas de seguridad.

"No todos los conductores hacen mal uso de sus unidades. Hay grupos que se han sumado al trabajo preventivo y a las campañas de concientización, lo que nos ayuda a encaminar a la ciudadanía hacia mejores conductas", agregó.

Finalmente, Villarreal Pérez reiteró que el trabajo coordinado entre corporaciones municipales y estatales será clave no solo en las acciones preventivas, sino también en la procuración de justicia.