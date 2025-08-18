Familia de Sergio Alonso Valdés busca respuestas

La incertidumbre y la desesperación acompañan desde hace semanas a la familia de Sergio Alonso Valdés Hernández, un joven de 35 años que desapareció a principios de julio y de quien no se sabe absolutamente nada desde entonces.

De acuerdo con sus familiares, la última vez que tuvieron noticias de él fue cuando su hermana logró hablarle y se enteró de que había sido agredido por un hombre, presuntamente propietario de un autolavado en la colonia Calderón, al sur de la ciudad. Desde ese día, el silencio ha sido absoluto y ningún miembro de la familia ha logrado localizarlo.

Su padre, Sergio Valdés Briones, decidió hacer pública la situación a través de redes sociales, difundiendo una fotografía y una descripción física de su hijo con la esperanza de que alguien pueda dar información certera sobre su paradero.

"Por favor, si alguien lo ha visto, comuníquese conmigo. Se llama Sergio Alonso Valdés, pero todos le dicen ´El Huevo´. Ya tiene más de un mes sin comunicarse y nunca se había ausentado tanto. Lo último que supe es que estaba quedándose en la colonia Calderón", expresó con evidente preocupación.

El joven es descrito como una persona alta, de complexión delgada, con el cabello rapado. Entre sus señas particulares destacan un tatuaje de la marca Jordan en el cuello y otro más en uno de los brazos.

Hasta este momento, la familia no ha presentado la denuncia formal ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila; sin embargo, en las próximas horas se realizará el trámite correspondiente para que las autoridades inicien la investigación oficial.