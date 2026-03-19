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Coahuila

Vaqueros de Acuña mantienen paso perfecto con triple victoria

El equipo local domina en todas sus categorías y apunta a su cuarto triunfo consecutivo.

Por Angel Garcia - 19 marzo, 2026 - 04:57 p.m.
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      Ciudad Acuña.– El equipo Vaqueros de Acuña continúa con paso firme dentro de la liga de fútbol americano, al conseguir tres victorias en igual número de categorías durante su más reciente jornada.

      El equipo local se impone a Armadillos

      La escuadra local se impuso en todos sus compromisos frente al conjunto de Armadillos, manteniendo así una racha perfecta en la temporada.

      En la categoría U-14, los Vaqueros lograron una victoria de 20-6; en la U-16 dominaron con marcador de 30-6; mientras que en la U-18 cerraron la jornada con triunfo de 14-6.

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      Buen momento del equipo

      Con estos resultados, el equipo reafirma su buen momento y deja en claro el nivel competitivo que mantiene en todas sus divisiones juveniles.

      Para esta semana, Vaqueros de Acuña volverá a jugar en casa en la cuarta jornada, donde buscará extender su racha y alcanzar su cuarta victoria consecutiva en la campaña.

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