Manolo Jiménez entrega mobiliario escolar en Múzquiz para mejorar la educación

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la educación en el Pueblo Mágico de Múzquiz, este jueves se llevó a cabo la entrega de mobiliario escolar como parte de la Estrategia Educativa "Maestros Pa´ Delante", impulsada por el Gobierno del Estado de Coahuila que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La acción busca mejorar las condiciones de aprendizaje y dignificar los espacios escolares en beneficio de la comunidad estudiantil en cada una de las instituciones educativas.

Durante el evento realizado en el Auditorio Municipal "Urbano Santos", la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez agradeció al mandatario estatal por su compromiso permanente con la educación.

En su mensaje, exhortó a los presentes a seguir trabajando en equipo con el gobernador y con el sistema educativo para construir mejores oportunidades para las escuelas de Múzquiz.

La entrega de mobiliario escolar

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran los jardines de niños "Narciso Mendoza" de Palaú y "Gabriela Mistral", así como la primaria "Manuel Acuña" turno matutino, la Escuela Vicente Guerrero, la Primaria Melchor Múzquiz y la Escuela Primaria Ford.

También recibieron apoyo la Secundaria "Profesor Agustín Terrazas Menchaca", la Secundaria General "General Lucio Blanco" y las bibliotecas "Francisco I. Madero" y "Capitán Miguel de la Garza Falcón".

El apoyo consistió en escritorios y tótems para almacenamiento de agua, lo que permitirá mejorar la funcionalidad de los planteles y garantizar mejores condiciones para el alumnado.

Agradecimientos y compromiso educativo

La profesora Olga María Torres Fuentes, en representación de la comunidad educativa, expresó su agradecimiento a las autoridades estatales y municipales, destacando que este respaldo refleja el compromiso con la dignificación de los espacios escolares.

Subrayó a su vez que, estas acciones no solo representan la entrega de mobiliario, sino también un esfuerzo conjunto por impulsar la educación en Múzquiz.

Con ello, se refuerza el compromiso del Gobierno del Estado y del municipio para garantizar que las niñas, niños y jóvenes cuenten con entornos adecuados que favorezcan su desarrollo académico y personal.

Asistieron además a dicho evento, el licenciado Jesús Guerrero García, coordinador municipal de MEJORA Coahuila; en representación del maestro Ignacio Castillo, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos en el Estado de Coahuila, acudió la profesora Berenice Garza Martínez, coordinadora general de Maestros Pa´ Delante; Profesora Nélida Santos Galván, directora de Servicios Regionales en los Municipios de San Juan de Sabinas y Múzquiz; profesora, Alma Rosa Pérez, coordinadora municipal de Maestros Pa´ Delante así como también la profesora Felisa Gabriela Morales de la Garza, regidora del Ayuntamiento de Múzquiz.