Accidente en Nueva Rosita: camión de paquetería impacta transporte de personal

NUEVA ROSITA, COAH.- Un aparatoso accidente se registró en el kilómetro 10 de la autopista Premier, en el tramo Nueva Rosita–Allende, donde un camión de transporte de personal fue impactado por un camión de paquetería. Estos hechos movilizaron a los cuerpos de emergencia, generando afectaciones en la circulación de la vía rápida.

El saldo del choque fue de por lo menos siete personas lesionadas, quienes recibieron atención inmediata por parte de paramédicos de la Cruz Roja de Sabinas.

Posteriormente, los pasajeros, pertenecientes a una empresa privada, fueron trasladados al Hospital del IMSS en Nueva Rosita para su valoración médica, donde se reportan estables.

Autoridades de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las diligencias correspondientes. Asimismo, se realizaron maniobras para retirar las unidades involucradas y liberar la circulación en la autopista.

El accidente provocó un operativo especial para garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por la zona, mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y remoción de los vehículos siniestrados.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad en la autopista Premier, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de los usuarios de esta importante vía de comunicación.