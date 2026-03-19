Revisan cuarentenaria en Ciudad Acuña para reactivar exportación de ganado

Ciudad Acuña, Coahuila.– La cuarentenaria local recibió la visita de representantes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), quienes realizaron una revisión integral de sus instalaciones, en un paso clave para reactivar la exportación de ganado.

Luego del cierre de exportaciones registrado el año pasado, autoridades y productores han mantenido trabajos de adecuación para cumplir con los requisitos sanitarios y operativos exigidos por el vecino país.

El presidente de la Asociación de Ganaderos, Homero Amezcua Villarreal, señaló que la inspección representa un avance significativo, ya que las instalaciones se encuentran listas para retomar operaciones.

Inspección del USDA en Ciudad Acuña

Tras el recorrido, que incluyó toda la zona de la cuarentenaria, se informó que los procesos y condiciones cumplen con la normativa, luego de implementar las modificaciones solicitadas desde el año anterior.

Con estos resultados, los ganaderos confían en que en breve Estados Unidos otorgue la autorización oficial para reiniciar la exportación de ganado en la región.