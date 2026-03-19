Fiscalía Coahuila realiza cateo en Saltillo por fraude en venta de muebles

SALTILLO, COAH.- Autoridades estatales llevaron a cabo un cateo en un domicilio de la calle Arroyo, en el centro de la ciudad, como parte de una investigación por presuntos fraudes relacionados con la venta de muebles a través de redes sociales, informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La intervención fue realizada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal en conjunto con la Policía Estatal, tras obtener una orden judicial derivada de al menos 12 denuncias interpuestas por personas que aseguran haber sido afectadas.

La intervención y sus resultados

Según las indagatorias, los denunciantes realizaron compras de mobiliario ofertado en plataformas digitales, sin que los productos fueran entregados, lo que derivó en pérdidas económicas. Durante la diligencia, se aseguraron diversos indicios que podrían estar relacionados con los hechos investigados, mientras que la propiedad quedó bajo resguardo de las autoridades para el seguimiento del caso.

Aumento de denuncias

La Fiscalía señaló que el número de denuncias podría aumentar en los próximos días, conforme más posibles víctimas acudan a formalizar sus acusaciones. El operativo también contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Armada de México, quienes brindaron apoyo en la seguridad del perímetro.

Finalmente, la dependencia estatal reiteró que mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar las acciones contra delitos patrimoniales y garantizar el acceso a la justicia.