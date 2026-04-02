Vaqueros sufre triple derrota ante Potros y pierde racha positiva

Ciudad Acuña, Coahuila.– El equipo de Vaqueros se topó con una jornada complicada en la liga de futbol americano, al sufrir tres derrotas consecutivas ante Potros, lo que puso fin a su racha positiva en distintas categorías.

¿Cómo ocurrió la jornada complicada para Vaqueros?

En los encuentros disputados, ninguna de las escuadras logró imponerse en el campo, registrando marcadores adversos en cada uno de los compromisos.

La categoría de 14 años cayó con marcador de 2-32, mientras que la de 16 años fue superada 0-14. Por su parte, la categoría mayor de 18 años también fue derrotada, en un duelo más cerrado que terminó 13-24.

Consecuencias de las derrotas para el equipo

Con estos resultados, Vaqueros ve frenado su paso en la competencia, por lo que ahora buscará recomponer el camino y retomar el nivel que les permita volver a la senda del triunfo.

El equipo confía en ajustar detalles y regresar con mayor fortaleza en las próximas jornadas, con la mira puesta en mantenerse en la pelea por el campeonato.