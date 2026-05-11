Flamazo en vivienda de Allende deja a joven con quemaduras de primer grado

Allende, Coahuila.– Un joven de 19 años resultó con quemaduras de primer grado luego de registrarse un flamazo al interior de un domicilio ubicado en la colonia Ignacio Allende, lo que movilizó a elementos del Departamento de Bomberos y cuerpos de auxilio.

José Raúl Garza Tron, director de Bomberos, informó que al arribar al lugar el conato de incendio ya había sido controlado por un vecino identificado como Ángel Manuel, de 30 años, quien utilizó botes con agua y un extintor facilitado por otro habitante del sector para sofocar las llamas.

¿Cómo ocurrió el flamazo?

De acuerdo con el reporte, el joven lesionado fue identificado como Gael Gerardo Cerda Muñoz, quien señaló que se encontraba manipulando un tanque de gas LP cuando se originó el flamazo, resultando con quemaduras de primer grado.

Paramédicos realizaron la valoración correspondiente y determinaron que el joven se encontraba estable, por lo que fue trasladado al Hospital General de Allende para una revisión médica más completa. Asimismo, Ángel Manuel fue atendido en el lugar debido al agotamiento físico, aunque no fue necesario su traslado.

Acciones de los bomberos

Elementos de Bomberos instalaron líneas de bombeo para reforzar la sofocación del siniestro y posteriormente retiraron el cilindro de gas a un sitio seguro para su vaciado y resguardo.