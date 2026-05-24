Preparan operativo para jornada electoral

Autoridades municipales, en coordinación con corporaciones estatales y federales, diseñaron una estrategia de seguridad que será implementada el próximo 7 de junio, con el objetivo de garantizar que la jornada electoral se desarrolle en orden y en un ambiente de paz.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que el operativo se lleva a cabo por indicaciones del alcalde y con base en la experiencia del director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, priorizando la vigilancia en casillas y la prevención de incidentes.

Detalló que el despliegue será proporcional al número de casillas instaladas en cada sector de la ciudad, siendo las zonas sur y oriente donde se prevé un mayor refuerzo debido a la concentración de puntos de votación. "El objetivo es salvaguardar el orden, garantizar la paz y evitar cualquier alteración durante el proceso electoral, especialmente el día de la jornada", explicó.

Asimismo, señaló que se contará con la participación de alrededor de 60 elementos de la Policía Municipal, además del apoyo de corporaciones estatales y federales, lo que permitirá una cobertura más amplia en todo el municipio.

López destacó que el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno es clave para obtener resultados positivos y brindar certeza a la ciudadanía durante el ejercicio democrático.