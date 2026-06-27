Vecinos de Jabalí-Zorra y La Estrella exigen servicio de energía eléctrica
Habitantes se manifestaron en la Presidencia Municipal de Ciudad Acuña; autoridades les aseguraron que próximamente contarán con los servicios básicos.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, COAH.– Vecinos de las colonias Jabalí-Zorra y La Estrella se manifestaron en la Presidencia Municipal para solicitar la instalación del servicio de energía eléctrica en sus viviendas.
Durante la protesta, los habitantes señalaron que la principal necesidad de ambos sectores es contar con este servicio básico, debido a que las colonias fueron creadas recientemente y aún carecen de infraestructura.
Acciones de la autoridad
De acuerdo con la información proporcionada, la introducción de servicios públicos en estos asentamientos representa un reto, ya que normalmente se realiza en fraccionamientos previamente planeados y no en zonas desarrolladas mediante construcciones individuales.
Respuesta a la manifestación
Al término de la manifestación, los vecinos fueron atendidos por autoridades municipales, quienes les informaron que próximamente recibirán los servicios primarios en sus viviendas.