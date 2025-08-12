Vecinos de Santa Teresa bloquean vialidad en protesta por apagones

Ciudad Acuña.- La noche del domingo, habitantes de la colonia Santa Teresa realizaron una protesta bloqueando parcialmente el eje central de la ciudad, exigiendo un servicio eléctrico continuo y confiable.

La manifestación, que se extendió durante varias horas, afectó el tránsito vehicular y generó momentos de tensión entre los automovilistas y los manifestantes. Algunos conductores, frustrados por la interrupción del paso, intentaron agredir a los vecinos.

Al lugar acudieron elementos de seguridad con la intención de dialogar, pero no lograron dispersar la protesta ni concretar acuerdos.

Los colonos señalaron que los apagones en su sector son constantes, y cuando el suministro regresa, apenas dura unos minutos. Esta situación, según expresaron, ha provocado desesperación entre las familias, quienes ya han organizado protestas similares anteriormente.

"Ya no sabemos qué hacer, es lo mismo cada semana", dijo una vecina inconforme.