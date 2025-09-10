Autoridades identifican persona sin signos vitales en predio El Atascoso

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el nombre de José Luis N., fue identificado el cuerpo de la persona localizada sin vida en un camino que conduce al predio El Atascoso.

Fue durante la tarde de este miércoles que, autoridades locales confirmaron el hallazgo de un hombre fallecido, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, Diego Garduño Guzmán quien dio a conocer la identidad del infortunado.

El hallazgo ocurrió en circunstancias que aún están siendo analizadas por los peritos correspondientes ante lo cual, el lugar fue acordonado para preservar posibles indicios que ayuden a esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa del fallecimiento ni sobre si existen signos de violencia.

Las autoridades han iniciado las indagatorias pertinentes para determinar cómo ocurrió el deceso y si hay elementos que apunten a un hecho delictivo.

Vecinos del área expresaron su preocupación ante lo sucedido, ya que el predio El Atascoso es una zona poco transitada, lo que ha generado inquietud entre la comunidad.

Algunos residentes señalaron que no habían notado movimientos inusuales en los días previos al hallazgo.

Por lo anterior, La Fiscalía ha exhortado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ser útil para la investigación.