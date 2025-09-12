Trabajadores del IMSS disfrutarán de un puente laboral de dos días

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán un puente de dos días al suspender labores este lunes 15 y martes 16 de septiembre, de acuerdo con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo.

La institución precisó que la suspensión aplicará en áreas administrativas, consulta externa de Medicina Familiar y especialidades, guarderías, subdelegaciones y Centros de Seguridad Social, por lo que los derechohabientes deberán reprogramar trámites y citas médicas hasta el miércoles 17, cuando se normalizarán las actividades.

El IMSS aclaró que los servicios de hospitalización y Urgencias operarán de manera regular durante los días de asueto, a fin de garantizar la atención de quienes requieran cuidados médicos inmediatos.

Al respecto, la dependencia exhortó a la población a utilizar de manera responsable el área de Urgencias, recordando que este servicio está destinado a la atención de accidentes y enfermedades que representen un riesgo para la vida o la función de algún órgano, y no para consultas de carácter ordinario.

Cada año, con motivo de las celebraciones patrias, el personal sindicalizado del Seguro Social goza de estos días inhábiles, contemplados en el contrato colectivo, lo que representa también un periodo de ajuste en la operación administrativa y médica del instituto.