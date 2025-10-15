Acción Policial en Coahuila: Narcóticos Asegurados en Monclova

Bajo una línea de investigación y seguimiento se aseguraron 300 dosis de cocaína y marihuana

Mediante un cateo solicitado a un juez de control en la zona centro de Monclova, se aseguraron 300 dosis de cocaína y 50 de marihuana.

Elementos del Grupo de Reacción Centro (GRC) aseguraron el narcótico, mismo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron el inmueble.

Producto del cateo se detuvo a una persona del sexo femenino.

Está acción se logró gracias a líneas de investigación de venta y suministro de narcóticos, mediante un seguimiento constante de detenciones en la región en el trabajo de las diversas corporaciones.

El operativo fue coordinado por Mando Regional de la Policía Estatal, Luis Ángel Estrada Picena y el Delegado Regional de la

Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Medina Torres.

Con estas acciones la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de manera coordinada mantienen su compromiso de un Coahuila Seguro.