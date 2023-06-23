Viajan acuñenses a Polonia

Ciudad Acuña, Coah.- Un grupo de jóvenes acuñenses viajaron a Polonia para participar en el International Folk Festival Polonia, donde representarán una danza folklorica típica de la región norte.

Los jóvenes estuvieron trabajando, recaudando fondos para poder pagar su viaje y obtener todos los recursos que se necesitaban para su estancia en Polonia.

Tras recibir la bendición por parte del Párroco de la iglesia de Guadalupe, emprendieron su travesía; estarán en Holanda y Polonia, realizando presentaciones.

Los jóvenes van en parejas para presentar los bailes y, con esto mismo, ser partícipes para poner en alto el nombre de Ciudad Acuña, así como del norte de México.