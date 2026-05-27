Contactanos
Coahuila

Fuertes vientos dejan daños en ranchos y líneas eléctricas en Ciudad Acuña

La Asociación de Ganaderos reportó afectaciones en infraestructura y cortes de energía, aunque sin pérdidas de ganado; las lluvias también dejaron beneficios para el sector.

Por Angel Garcia - 27 mayo, 2026 - 05:33 p.m.
Fuertes vientos dejan daños en ranchos y líneas eléctricas en Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Las ráfagas de viento que se registraron recientemente en la región dejaron afectaciones en predios ganaderos y daños en infraestructura eléctrica, informó el presidente de la Asociación de Ganaderos de Acuña, Homero Amezcua Villarreal.

      Afectaciones en ranchos ganaderos

      El dirigente señaló que, tras las condiciones climatológicas, comenzaron a recibirse reportes de incidentes en distintos ranchos de la región. Entre las principales afectaciones se encuentra el daño en líneas de la Comisión Federal de Electricidad, las cuales abastecen de energía eléctrica a algunos predios ganaderos, dejando sin servicio a varias áreas.

      Placeholder

      Consecuencias de las ráfagas de viento

      Asimismo, indicó que algunos corrales resultaron dañados, principalmente en el rancho Los Lobos, donde se reportaron afectaciones en infraestructura. A pesar de los daños materiales, Amezcua Villarreal destacó que no se registraron pérdidas considerables de ganado, además de que las lluvias dejaron beneficios para el sector al aportar agua en la región.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados