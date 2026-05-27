Fuertes vientos dejan daños en ranchos y líneas eléctricas en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Las ráfagas de viento que se registraron recientemente en la región dejaron afectaciones en predios ganaderos y daños en infraestructura eléctrica, informó el presidente de la Asociación de Ganaderos de Acuña, Homero Amezcua Villarreal.

Afectaciones en ranchos ganaderos

El dirigente señaló que, tras las condiciones climatológicas, comenzaron a recibirse reportes de incidentes en distintos ranchos de la región. Entre las principales afectaciones se encuentra el daño en líneas de la Comisión Federal de Electricidad, las cuales abastecen de energía eléctrica a algunos predios ganaderos, dejando sin servicio a varias áreas.

Consecuencias de las ráfagas de viento

Asimismo, indicó que algunos corrales resultaron dañados, principalmente en el rancho Los Lobos, donde se reportaron afectaciones en infraestructura. A pesar de los daños materiales, Amezcua Villarreal destacó que no se registraron pérdidas considerables de ganado, además de que las lluvias dejaron beneficios para el sector al aportar agua en la región.