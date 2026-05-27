Óscar Pimentel González supervisará seguridad en elecciones: Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- El Secretario de Gobierno en el Estado de Coahuila, licenciado Óscar Pimentel González, informó que el próximo 7 de junio se llevará a cabo una mesa estatal de seguridad y, de manera simultánea, cinco mesas regionales con el objetivo de supervisar y recibir reportes de incidencias durante el proceso electoral.

Estas acciones, donde se contará con el apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, buscan garantizar que la jornada transcurra en un ambiente de orden y confianza para la ciudadanía.

Las reuniones se realizarán en Torreón, en la Región Carbonífera, en la Región Norte, en el Sureste y en otras zonas estratégicas del estado, con la finalidad de mantener un monitoreo constante y atender cualquier situación que pudiera presentarse.

El funcionario destacó que la coordinación entre autoridades estatales y regionales será clave para asegurar la tranquilidad en los comicios.

Pimentel González subrayó que la intención principal es que las elecciones se desarrollen en un clima de seguridad y confianza, permitiendo que los ciudadanos puedan emitir su voto con plena tranquilidad.

Señaló que, estas medidas forman parte de un plan integral de prevención y vigilancia diseñado para fortalecer la democracia en Coahuila.

En cuanto al balance de las campañas, el Secretario de Gobierno indicó que, a 23 días de haber iniciado, el resultado ha sido muy positivo.

'Solo se ha registrado un incidente menor, un conato de violencia que no pasó a mayores. En ese caso, se proporcionó seguridad inmediata a la candidata afectada, lo que permitió continuar con las actividades sin mayores contratiempos', destacó.

Finalmente, reiteró que la jornada electoral se ha mantenido tranquila y sin mayores complicaciones, lo que refleja el compromiso de las autoridades por garantizar procesos seguros y confiables.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca consolidar un escenario de paz y participación ciudadana en las elecciones del próximo 7 de junio.