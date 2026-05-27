Convocatoria Un viaje a la Luna busca proyectos artísticos en Sabinas

SABINAS, COAH.- La directora de la Casa de la Cultura Manchego, Marcela Guzmán Acosta, confirmó que el recinto brinda asesoría a personas y grupos que buscan participar en la convocatoria estatal 'Un viaje a la Luna', impulsada por la Secretaría de Cultura de Coahuila. El acompañamiento se enfoca en orientar sobre los requisitos y la integración de expedientes, debido a la complejidad del proceso de registro.

Hasta el momento no se han formalizado inscripciones, ya que la documentación se envía directamente por correo electrónico y no a través de una plataforma. Sin embargo, al menos dos personas manifestaron su intención de participar en la convocatoria. Se explicó que el procedimiento requiere permisos, firmas y documentación extensa, lo que demanda tiempo y apoyo técnico para cumplir con los lineamientos establecidos.

'Un viaje a la Luna' está dirigida a colectivos y grupos multidisciplinarios con proyectos artístico-educativos enfocados en niñas, niños y adolescentes de comunidades con menos de 10 mil habitantes. La convocatoria contempla cinco estímulos de 90 mil pesos cada uno y forma parte del programa de apoyos a la cultura en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2026. El objetivo es formar nuevos públicos y fortalecer el tejido social mediante la creatividad y la participación comunitaria.

Los estímulos económicos varían según la categoría del proyecto y la convocatoria. En ediciones recientes los montos han oscilado entre 80 mil y 160 mil pesos, además de la difusión que otorga la Secretaría de Cultura de Coahuila a los trabajos seleccionados. Participar en este tipo de programas facilita también el acceso a convocatorias de mayor alcance o a otros proyectos culturales a nivel estatal y nacional.

En Sabinas, la maestra Marcela Guzmán Acosta desarrolló previamente el cortometraje 'Un viaje a la luna', proyecto ganador de un concurso estatal en el que participaron 35 niños durante tres meses. La producción se presentó en la Casa de la Cultura de Sabinas y contó con recursos federales de la Secretaría de Cultura. Los menores colaboraron en escenografía, filmación, fotografía, canciones y bailables incluidos en la obra.

Otras convocatorias culturales del estado, como 'Fotogramas del Desierto', incluyen apoyos adicionales en especie. En el caso de proyectos de cortometraje, empresas como Sony han entregado equipo como parte de los premios a los creadores seleccionados. La Secretaría de Cultura mantiene abiertas diversas convocatorias durante el año para impulsar la creación artística y la preservación de saberes tradicionales en todas las regiones de Coahuila.