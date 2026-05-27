SIMARC destina 12 millones para rehabilitación de tuberías en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Integrantes del Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMARC) participaron en la reunión ordinaria del mes de mayo, en la que se analizó el estado financiero correspondiente al mes de abril, además de revisar los avances de las acciones emprendidas durante el primer cuatrimestre del año.

El ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez, gerente general del organismo, informó además que, se atendieron puntos relevantes relacionados con las obras en curso y las que se realizarán con los recursos autorizados por finanzas, que ascienden a aproximadamente 12 millones de pesos.

Dicho monto será destinado principalmente a la adquisición de tuberías para la rehabilitación de los sistemas de agua y drenaje en distintas localidades.

De acuerdo con lo expuesto, se repondrán 25 kilómetros de tubería, lo que permitirá mejorar la infraestructura hidráulica en la región y garantizar un servicio más eficiente para la población.

El gerente destacó que estas acciones forman parte de un plan integral de modernización y mantenimiento que busca atender las necesidades más urgentes en materia de agua potable y saneamiento.

Salazar Rodríguez adelantó que, la próxima semana comenzará a llegar la tubería a la Región Carbonífera, lo que permitirá iniciar de manera inmediata los trabajos de reposición en diversos puntos de los municipios que conforman esta cuenca.

Con ello, se busca dar respuesta a las demandas ciudadanas y fortalecer el suministro en comunidades que han enfrentado dificultades en el servicio.

Finalmente, el funcionario subrayó los avances logrados en la colonia Buenos Aires del municipio de Múzquiz, donde ya se realizó la reposición de 1,700 metros de tubería.

Estas acciones, dijo, son muestra del compromiso del SIMARC por mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante obras que aseguren un servicio de agua y drenaje confiable y sostenible.