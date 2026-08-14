Carlos Villarreal y Manolo Jiménez inauguran el Rally Coahuila 1000 en Monclova

Monclova, Coah. - El alcalde Carlos Villarreal acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas en la bienvenida y arranque del Rally Coahuila 1000 2026, competencia que reúne a más de 400 participantes y que, por segundo año consecutivo, tendrá a Monclova como sede de la meta.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Torreón, recorre distintas regiones de Coahuila del 13 al 15 de agosto. La ruta inició en Torreón, continuará por Cuatro Ciénegas y concluirá este sábado 15 de agosto en Monclova, donde los participantes serán recibidos tras completar el recorrido.

El Rally Coahuila 1000 se desarrolla en las modalidades de competencia y ruta turística, y se ha consolidado como uno de los eventos de automovilismo y aventura más importantes del país, además de representar una plataforma para promover los atractivos turísticos de las diferentes regiones del estado.

La llegada de la competencia a Monclova forma parte del trabajo que se impulsa en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y la Secretaría de Turismo de Coahuila, encabezada por Cristina Amezcua, para atraer eventos de gran convocatoria que fortalezcan la promoción de la ciudad, generen derrama económica y beneficien a hoteles, restaurantes y comercios locales.

Carlos Villarreal destacó que recibir nuevamente la meta del Rally representa una oportunidad para proyectar a Monclova y mostrar la capacidad de la ciudad para albergar eventos de alcance nacional.

"Nos da mucho gusto que Monclova vuelva a ser parte de este gran evento y que, por segundo año consecutivo, nuestra ciudad sea sede de la meta. Estamos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, con los municipios y con los organizadores para seguir impulsando eventos que atraigan visitantes, fortalezcan nuestra economía y proyecten a Monclova y a Coahuila a nivel nacional", señaló.

Con este tipo de eventos, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando de la mano con el Gobierno del Estado, el sector empresarial y los organizadores de eventos para seguir posicionando a Monclova como sede de competencias y actividades que generen proyección, visitantes y movimiento económico para la ciudad.