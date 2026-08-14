Carlos Villarreal apoya a trabajadores con vales para útiles escolares

Alrededor de 600 trabajadores municipales, policías, bomberos y elementos de Protección Civil recibieron vales por mil pesos para la adquisición de útiles escolares.

Alberto Medina, secretario del Ayuntamiento, informó que el apoyo forma parte de una prestación contemplada en el contrato colectivo de trabajo de los empleados sindicalizados, que tradicionalmente se entregaba vía nómina durante estas fechas. Explicó que, desde el año pasado, el alcalde Carlos Villarreal duplicó el monto de la prestación, al pasar de 500 a mil pesos. "Desde el año pasado el alcalde, Carlos Villarreal, lo duplicó; la ley decía que les diéramos 500 pesos y en aquel tiempo les dio mil. Hoy también lo hizo", señaló.

Medina detalló que los vales deberán ser canjeados por útiles escolares y que, además de los trabajadores sindicalizados, el beneficio se extendió a elementos de Seguridad Pública y Protección Civil. Precisó que fueron entregados entre 500 y 600 vales. De ellos, 195 correspondieron a trabajadores sindicalizados y alrededor de 300 a otros empleados, aunque señaló que el monto total destinado aún no está confirmado. "Quizá alrededor de medio millón. Digo, no me atrevería a decir cuánto, pero el tesorero trae ahí en forma", comentó.

El secretario del Ayuntamiento destacó que el objetivo es apoyar a los trabajadores durante el regreso a clases y señaló que el programa forma parte de un esfuerzo conjunto entre el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal y empresarios locales. Consideró que la participación de los empresarios permite generar un esquema en el que los trabajadores reciben el beneficio y los comercios locales también resultan favorecidos.