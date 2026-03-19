Refuerzan coordinación por seguridad en la región Cinco Manantiales

Villa Unión, Coah. — Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la región, se llevó a cabo una reunión de mandos operativos donde se abordaron estrategias conjuntas para mantener la tranquilidad en los distintos municipios.

Durante el encuentro se destacó la importancia de la coordinación y la comunicación entre corporaciones, elementos clave para dar respuesta oportuna a las necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad.

La importancia de la coordinación entre corporaciones para la seguridad.

Habitantes de los Cinco Manantiales han señalado que este tipo de reuniones permiten reforzar la confianza y mantener entornos más seguros, especialmente en una región donde la colaboración ha sido fundamental.

Habitantes de los Cinco Manantiales destacan la confianza en la seguridad.

La suma de esfuerzos entre distintos niveles operativos busca consolidar acciones que contribuyan a preservar la paz y la seguridad para las familias de toda la región.

Acciones conjuntas buscan preservar la paz en la región de Villa Unión.