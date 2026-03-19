Basurero clandestino preocupa a vecinos del sector del riel en Allende

Allende, Coah. — Habitantes del sector del riel denunciaron la constante acumulación de basura a un costado de los antiguos cuartos de la vieja textil, donde personas continúan arrojando desechos pese a los esfuerzos por mantener limpia la zona.

¿Qué declararon los vecinos sobre la acumulación de basura?

El problema, señalaron vecinos, no solo afecta la imagen del lugar, sino que también representa un foco de contaminación y posibles riesgos a la salud, especialmente en áreas cercanas a viviendas.

Acciones de limpieza y conciencia ciudadana

Aunque en diversas ocasiones se han realizado labores de limpieza, la falta de conciencia de algunos ciudadanos provoca que los tiraderos reaparezcan, generando molestia entre quienes habitan el sector.

Ante esta situación, habitantes hicieron un llamado a la población a evitar estas prácticas y contribuir al cuidado del entorno, al considerar que el problema no solo depende de acciones oficiales, sino también de la responsabilidad colectiva.