Contactanos
Coahuila

Basurero clandestino preocupa a vecinos del sector del riel en Allende

Habitantes denuncian contaminación y falta de conciencia ciudadana.

Por Alberto Ibarra Riojas - 19 marzo, 2026 - 04:18 p.m.
Basurero clandestino preocupa a vecinos del sector del riel en Allende
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Allende, Coah. — Habitantes del sector del riel denunciaron la constante acumulación de basura a un costado de los antiguos cuartos de la vieja textil, donde personas continúan arrojando desechos pese a los esfuerzos por mantener limpia la zona.

      ¿Qué declararon los vecinos sobre la acumulación de basura?

      El problema, señalaron vecinos, no solo afecta la imagen del lugar, sino que también representa un foco de contaminación y posibles riesgos a la salud, especialmente en áreas cercanas a viviendas.

      Acciones de limpieza y conciencia ciudadana

      Aunque en diversas ocasiones se han realizado labores de limpieza, la falta de conciencia de algunos ciudadanos provoca que los tiraderos reaparezcan, generando molestia entre quienes habitan el sector.

      Ante esta situación, habitantes hicieron un llamado a la población a evitar estas prácticas y contribuir al cuidado del entorno, al considerar que el problema no solo depende de acciones oficiales, sino también de la responsabilidad colectiva.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados