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Coahuila

Familia resulta lesionada tras volcar en el libramiento Jesús María Ramón

Cuatro integrantes de una familia son atendidos en el Hospital General de Ciudad Acuña tras volcar su vehículo en el libramiento Jesús María Ramón

Por Angel Garcia - 12 agosto, 2026 - 03:24 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Cuatro integrantes de una familia fueron trasladados al Hospital General luego de que el vehículo en el que viajaban se volcara sobre el libramiento Jesús María Ramón.

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      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      El accidente ocurrió cuando el conductor, Jesús Isai Pérez, de 31 años, perdió el control de un Nissan Máxima modelo 2010, color blanco y con placas de Coahuila, al circular presuntamente a exceso de velocidad.

      La unidad se impactó contra una valla de contención y posteriormente terminó volcada.

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      Acciones de la Cruz Roja

      Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al conductor; a Sarahi Cobarrubias Estrada, de 23 años; a Itzayana Pérez Cobarrubias, de 5 años, y a Melanie Pérez Cobarrubias, de 7 meses, al Hospital General para recibir atención médica.

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