Gobierno de Monclova y Mejora Coahuila revisan proyectos en reunión

El alcalde Carlos Villarreal participó en una reunión regional de trabajo encabezada por el senador de la República, Gabriel Elizondo, y el coordinador de la Estrategia Mejora Coahuila, Jorge Piñones, en la que se revisaron los proyectos y acciones contemplados para el cierre de año en los municipios de la región Centro-Desierto.

Durante el encuentro se analizaron las prioridades de la región y se establecieron acciones para dar continuidad a los programas impulsados desde las distintas dependencias, fortaleciendo la coordinación entre los gobiernos y acercando sus beneficios a las familias.

El Gobierno Municipal mantiene una coordinación permanente con Mejora Coahuila para atender las necesidades de los distintos sectores de Monclova y avanzar en proyectos que permitan acercar programas, servicios y oportunidades a las colonias.

Carlos Villarreal destacó que la coordinación institucional es fundamental para lograr que los proyectos avancen y se traduzcan en resultados para la ciudadanía.

"En Monclova sabemos que cuando trabajamos en equipo podemos entregar mejores resultados. Seguiremos sumando esfuerzos con el gobernador Manolo Jiménez, con Mejora Coahuila, con los tres órdenes de gobierno y las distintas dependencias para seguir tocando puertas y acercar más acciones que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de las familias de nuestro municipio", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, Mejora Coahuila y las distintas dependencias para dar seguimiento a los proyectos que atienden las necesidades de Monclova y contribuyen al desarrollo de la región Centro-Desierto.