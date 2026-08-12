Trabajadores de AHMSA amenazan con cerrar carreteras y puente internacional si fracasa la subasta

Trabajadores de AHMSA advirtieron que podrían cerrar carreteras y el puente internacional como medida de protesta si la empresa no se vende en la próxima subasta.

¿Qué declararon los trabajadores de AHMSA?

Julián, representante de los trabajadores, señaló que existe esperanza de que la empresa sea vendida, pero no confianza en que el proceso llegue a buen término debido a los problemas que enfrentan con los acreedores garantizados.

Ante ese escenario, los trabajadores acordaron prepararse para emprender acciones de protesta y resistencia en caso de que la subasta fracase.

"No nos vamos a quedar de brazos y vamos a hacer acciones de protesta, de resistencia", afirmó.

Acciones de protesta planificadas

Entre las opciones planteadas está el cierre de carreteras, del puente internacional y otras acciones de resistencia en México, además de buscar la unificación de los diferentes grupos de trabajadores para formar un frente común.

El representante sostuvo que los trabajadores ya no pueden esperar otro año para que se resuelva su situación.

"Ya no podemos aguantar más", expresó.

Sobre la postura de acreedores privilegiados, como Cargill, quienes se han pronunciado en contra de los métodos del síndico, Julián consideró que existe el riesgo de que la subasta no se concrete.

"Por eso precisamente nosotros tenemos que prepararnos y ver qué vamos a hacer", señaló.

Explicó que los trabajadores mantienen una postura crítica hacia el síndico y consideró que cada parte está defendiendo sus propios intereses.

"Es una lucha, es una lucha muy desigual porque, pues, los acreedores garantizados tienen mucho dinero. Nosotros, pues, somos los más jodidos, pero vamos a dar la lucha", afirmó.

No obstante, dijo que esperan no llegar a acciones extremas.

Situación laboral de los trabajadores

Respecto a los señalamientos sobre trabajadores a quienes presuntamente se les estaría restando antigüedad en la publicación del juzgado sobre sus derechos laborales, Julián indicó que no han recibido casos documentados entre los trabajadores con los que mantiene contacto.

Explicó que algunos periodos como trabajadores eventuales o incapacidades por enfermedad pueden generar diferencias en el cálculo de la antigüedad, por lo que pidió revisar cada caso ante el personal correspondiente.

"Chequen eso, vayan ahí a relaciones con la gente que está atendiendo", recomendó.

En cuanto a los defensores federales asignados para representar a los trabajadores, informó que actualmente se encuentran de vacaciones y que regresarán el día 24.

Julián dijo que ya estableció contacto con ellos por correo y solicitó una reunión para conocer qué tipo de asesoría y apoyo brindarán a los trabajadores.

La intención era viajar esta semana a la Ciudad de México para reunirse con los representantes, pero la reunión tendrá que esperar hasta su regreso.

El representante señaló que quedan aproximadamente dos semanas para avanzar en la defensa de los derechos laborales y aseguró que recurrirán a todos los recursos disponibles.

"Vamos a echar mano de todos los recursos que haya para defender nuestros derechos y de todos los trabajadores", afirmó.