Clausuran bar Excalibur tras pleito entre bailarinas que dejó a joven lesionada

El pleito entre bailarinas del bar Excalibur, que dejó a una joven de 23 años lesionada en la colonia 21 de Marzo, derivó en la clausura del establecimiento, informó Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública de Monclova.

El funcionario aclaró que la riña no ocurrió al interior del bar; sin embargo, señaló que el conflicto estuvo relacionado con personas que laboran en el establecimiento, por lo que se determinó aplicar una sanción y proceder con el cierre del lugar.

Explicó que los propietarios de los bares son responsables del comportamiento y cumplimiento de la reglamentación municipal por parte del personal que labora en sus establecimientos.

"Lo que sí es el comportamiento de los empleados. Eso le corresponde a los propietarios", señaló.

López indicó que actualmente el bar se encuentra sujeto a una sanción que deberá ser cumplida antes de que pueda reanudar sus actividades, además de atender las medidas que establezca el municipio en materia de orden y seguridad.

Precisó que la clausura no representa un trato generalizado para todos los establecimientos, pues las autoridades mantienen una estrategia de vigilancia permanente en bares, cantinas y restaurantes-bar de Monclova.

"Todos los bares, todas las cantinas son visitadas de manera constante por el departamento de Alcoholes, checando el tema de sus permisos, tanto de las personas que laboran, como también de los mismos establecimientos", explicó.

El regidor señaló que los establecimientos deben mantenerse dentro de la normativa municipal y que, cuando se presentan incidentes relacionados con el orden o el comportamiento del personal, se aplican las sanciones correspondientes.

En este caso, reiteró, aunque el enfrentamiento no se registró dentro del bar Excalibur, las circunstancias que involucraron a personal del establecimiento fueron consideradas motivo suficiente para aplicar la sanción y clausura.

Agregó que las medidas tienen como objetivo generar un precedente y reforzar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y orden en este tipo de establecimientos.