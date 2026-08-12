Buscan identificar en Zacatecas los restos de Fray Juan Larios, fundador de Monclova

Monclova, Coah. - Restos humanos localizados en Zacatecas serán sometidos a pruebas para determinar si pertenecen a Fray Juan Larios, fundador de Monclova, informó Fray David Albarrán Rebollar, párroco y guardián de la Parroquia de San Francisco de Asís.

El religioso explicó que actualmente no existe certeza sobre el sitio donde fueron sepultados los restos de Fray Juan Larios, debido a que los registros históricos no precisan su ubicación.

Sin embargo, algunos testimonios señalan que podrían encontrarse en Zacatecas, por lo que se contempla iniciar un proceso de investigación para determinar la identidad de algunos restos localizados en esa entidad.

"Los datos históricos carecen de la precisión de dónde quedaron los restos de Fray Larios. Sin embargo, por ahí algunos testimonios han dicho que probablemente están en Zacatecas", explicó.

Albarrán Rebollar aclaró que las pruebas aún se encuentran en una etapa inicial y que será la orden franciscana, a través de la provincia, la encargada de llevar adelante el proceso de investigación.

De confirmarse que los restos corresponden a Fray Juan Larios, el párroco consideró que lo ideal sería trasladarlos a Monclova, la ciudad que fundó hace 337 años.

"Si llegásemos a saber en dónde están, creo que lo ideal es que estuvieran aquí, en esta ciudad que él fundó", señaló.

El religioso explicó que cualquier eventual traslado requeriría la intervención de distintas autoridades y el cumplimiento de protocolos, debido a que los conventos franciscanos antiguos están sujetos a medidas de protección patrimonial.

Indicó que, además de las autoridades de la orden franciscana, tendrían que participar las instancias gubernamentales correspondientes y, en su caso, buscar el apoyo de la Presidencia Municipal de Monclova y del Obispado.

"Son trámites porque, por lo regular, nuestros conventos, sobre todo los más antiguos, son patrimonio de la humanidad. Están resguardados por el INAH, entonces no se puede hacer ningún movimiento sin aprobación de las instancias gubernamentales", explicó.

En caso de confirmarse la identidad y autorizarse el traslado, agregó, sería necesario definir un espacio adecuado en Monclova para resguardar los restos.

"Sí, tendría que hacerse todo ese protocolo, esa logística", afirmó.

La posible localización de los restos de Fray Juan Larios abriría así la posibilidad de que el fundador de Monclova regrese, más de tres siglos después, a la ciudad vinculada con su legado.