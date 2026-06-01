Aumenta costo del combustible y retrasa proyecto de vuelo comercial en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.- La posibilidad de establecer un vuelo comercial desde Ciudad Acuña sufrió un nuevo retraso debido al incremento en los costos del combustible para la aviación, situación que ha obligado a replantear los presupuestos contemplados para el proyecto.

Aunque la apertura de una conexión aérea comercial continúa siendo una de las principales aspiraciones para fortalecer la conectividad de la ciudad, hasta el momento no se ha logrado concretar una propuesta formal que permita poner en marcha el servicio.

Infraestructura lista para el vuelo comercial

Autoridades señalaron que la infraestructura necesaria para recibir operaciones comerciales se encuentra lista, por lo que el único requisito pendiente es contar con una oferta viable por parte de alguna empresa interesada en operar la ruta.

Se esperaba que durante este mes las compañías presentaran propuestas para analizar su factibilidad; sin embargo, el aumento en el precio de los combustibles, derivado de los conflictos registrados en Medio Oriente, modificó los escenarios financieros y retrasó el proceso.

Interés en el proyecto de vuelo comercial

Pese a ello, se mantiene el interés de concretar el proyecto una vez que las condiciones del mercado permitan presentar alternativas que resulten sostenibles para las aerolíneas y los usuarios.