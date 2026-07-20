Curso de costura automotriz en San Buenaventura logra colocación total de egresados

El primer curso de costura automotriz impulsado por el Gobierno Municipal de San Buenaventura concluyó con la colocación laboral del 100 por ciento de sus egresados, informó el director de Fomento Económico, Rolando Salas.

El funcionario explicó que las 10 personas que iniciaron la capacitación concluyeron satisfactoriamente el programa y actualmente laboran en empresas del ramo, entre ellas Tecno Trim y Modual, con las que previamente se establecieron acuerdos para facilitar su contratación.

Destacó que el proyecto fue posible gracias al apoyo del ICATE Coahuila, que donó una unidad móvil equipada con 10 máquinas de costura automotriz, así como a las gestiones del alcalde Javier Flores Rodríguez, quien también consiguió el material necesario para las prácticas.

"Las 10 personas que tomaron el curso fueron colocadas en empresas, logrando un 100 por ciento de colocación gracias a los acuerdos previos que se hicieron con las compañías", señaló.

Salas indicó que, ante la respuesta obtenida, el municipio ya trabaja en una segunda generación del curso, ya que varias personas manifestaron su interés en incorporarse a la capacitación.

Explicó que el objetivo es brindar experiencia a quienes buscan empleo, debido a que las empresas de la región mantienen vacantes, pero en muchos casos solicitan personal con conocimientos previos en costura automotriz.

El director invitó a los interesados a acudir a las oficinas de Fomento Económico, donde ya se recibe documentación para integrar nuevos grupos.

Precisó que el curso es gratuito, ya que el Gobierno Municipal cubre el costo de la capacitación y del material, mientras que las clases se imparten dos veces por semana durante un periodo de entre 10 y 12 sesiones por instructores certificados.